إسلامية دبي تحتفي بختم 8 طلاب للقرآن بمراكز مكتوم للقرآن الكريم

في إنجاز قرآني مميز ختم ثمانية طلاب ضمن حلقات القراءات القرآنية المنظمة بإسلامية دبي، ممثلة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه التابعة للدائرة، حيث كانت قراءات القرآن الكريم بالسند المتصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مما أتاح لهم دراسة عدة قراءات وروايات مختلفة، من بينها قراءة عاصم بروايتي حفص وشعبة، إلى جانب رواية عن نافع، وقراءة ابن كثير، وغيرها من القراءات المعتمدة.

وقد التزم الطلاب بحضور حلقات القراءات في مراكز مكتوم، حيث نهلوا من علوم القرآن على أيدي متخصصين، وواصلوا اجتهادهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانه وفق الأسانيد المتصلة.

وفي هذا السياق قال عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة: «إن تخريج هذه الكوكبة المباركة من الحفاظ بالسند المتصل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ثمرة جهد دؤوب وعزيمة صادقة، ويعكس حرصهم على تلقي القرآن الكريم بأدق أوجهه. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته».

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تعلم القرآن الكريم وعلومه، وتمكين الطلاب من التلقي المباشر للقراءات المتواترة، مما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث العظيم ونقله إلى الأجيال القادمة.