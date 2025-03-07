"طرق دبي" تستحدث خدمة "تصريح تكامل" لتعزيز التكامل بين قطاعي المركبات الفخمة وتأجير السيارات

استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة "تصريح تكامل"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين قطاعات النقل التجاري في الإمارة، مع التركيز على تعزيز التناغم بين قطاعي المركبات الفخمة وتأجير السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على تعزيز بيئة وتنافسية الأعمال، وجعلها أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع النقل المستدام، وانسجاماً مع ما تقدمه دبي، من خدمات متميزة تلبي تطلعات واحتياجات سكانها وزوارها وسائحيها، وتعزز جودة الحياة ونمط المعيشة الراقي في الإمارة.

وتفصيلاً، قال جمال السادة، مدير إدارة أنظمة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز التكامل بين نشاط نقل الركاب بالمركبات الفخمة ونشاط تأجير السيارات في إمارة دبي، حيث يوفر التصريح إمكانية توفير طلب متبادل بين شركات النقل الفاخر وشركات تأجير السيارات بطريقة تتيح استعارة المركبات الفاخرة وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الهيئة وقطاع الأعمال والسماح للمستفيد النهائي (المتعامل: فرداً، سائحاً أو مقيماً) بتأجير المركبة الفخمة مع سائق من خلال الحصول على تصريح لمدة شهر وفق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها".

وأضاف السادة: "على الشركات المستفيدة من هذه الخدمة الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بتشغيل وتأجير المركبات الخفيفة وشروط تشغيل المركبات الفاخرة لنقل الركاب في الإمارة مثل إدراج عقود التأجير وتسجيل شركات النقل الفاخر وإدراج السائقين في النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS).

وأكد السادة على أن (تصريح تكامل) يهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومرن لتعزيز قطاع تأجير المركبات بجميع أصنافها، حيث تم تحديث التشريعات وتطوير الأنظمة لتشمل جميع أنشطة تأجير المركبات، التي تتبع الهيئة وكذلك تنظيم العلاقة بين شركات تأجير المركبات والمستأجرين.

أما بالنسبة لأهلية الشركات المخوّلة لاستخدام التصريح، يتوجب وجود عضو مشترك بين أعضاء الرخصة التجارية للطرفين (شركة تأجير سيارات – شركة نقل فاخر). وللتقديم إلى الخدمة، بإمكان المتعاملين زيارة الموقع الالكتروني لهيئة الطرق والمواصلات وتسجيل الدخول في الموقع والتقديم للحصول على خدمة الحصول على (تصريح تكامل) باتباع خطوات معينة.