برنامج الأطباء الزائرين يدعم 3277 مريضا منذ إطلاقه

أكدت دائرة الصحة – أبوظبي أن 3277 مريضا استفادوا من برنامج الأطباء الزائرين منذ إطلاقه في عام 2021 حتى ديسمبر 2024، إذ أتاح للمرضى استشارة نخبة من الأطباء العالميين المتخصصين في الأمراض النادرة والمعقدة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين مستويات الرعاية الصحية، من خلال التعاون مع أفضل المؤسسات الصحية العالمية، واستقطاب أبرز الأطباء إليها، مما يساهم في تقديم رعاية صحية مبتكرة وعالية الجودة للمحتاجين في أبوظبي.

ومنذ بدء البرنامج استقبلت أبوظبي 37 طبيبًا زائرًا أجروا 372 عملية جراحية حتى ديسمبر 2024، كما تعاون الأطباء الزائرون مع الكوادر الطبية المحلية في تبادل الخبرات والتعليم الطبي، وتم تنظيم ورش تدريبية معتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي.

وفي نوفمبر 2024 حققت الإمارة إنجازًا كبيرًا بإجراء أول عملية للبضع الانتقائي للجذر الظهري التي نفذها أطباء زائرون من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتماشى هذا الإنجاز مع التزام دائرة الصحة – أبوظبي باستقطاب الخبرات الطبية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع الصحي.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن الدائرة تلتزم رعاية صحية عالمية المستوى لساكني الإمارة وزوارها.

وأضافت أن برنامج الأطباء الزائرين لعب دورًا مهمًا في تحسين تجربة الرعاية الصحية للمرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض نادرة ومعقدة، مما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالميًا.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2024، استقبلت أبوظبي مجموعة من التخصصات الطبية أبرزها أمراض الدم عند الأطفال، والجراحة التجميلية، وجراحة العظام وطب العيون، كما أضاف البرنامج أربعة تخصصات جديدة تشمل ورم أرومة الشبكية، والبضع الانتقائي للجذر الظهري، والقدم السكرية، وعيادة الرعاية المعقدة.

ونجح البرنامج في توفير الاستشارات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعارف، وتحسين خدمات إعادة التأهيل بعد الجراحة، مما يساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الإمارة، كما يمكن للجمهور حجز مواعيد مع الأطباء الزائرين عبر المرافق المعنية.