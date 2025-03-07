مطعم سينيور ساسي يدعو الضيوف لتجربة رمضانية ساحرة

مع ظهور الهلال في السماء معلنًا بداية شهر رمضان المبارك، يدعو مطعم سينيور ساسي ضيوفه بالود لعيش روح الألفة مع تجربة إفطار مبتكرة بعناية فائقة. في رمضان هذا العام، جرب فن الضيافة الإيطالية حيث يتم تقديم الأطعمة الراقية للترحيب بالشهر الكريم من خلال قائمة إفطار مصممة بعناية، حيث تلتقي التقاليد المعتز بها مع الأناقة الخالدة للمطبخ الإيطالي.

موقع مطعم سينيور ساسي في قلب مشهد المطاعم النابض بالحياة في دبي بحدائق سانت ريجيس، حيث يشتهر بأجوائه الفاخرة وضيافته الحارة والتزامه الثابت بالتميز في الأطعمة. مع غروب الشمس وامتلاء الأجواء بأجواء الصلاة والإفطار، نستقبل الضيوف في أجواء مفعمة بالسكينة - حيث تلمع الشموع الخافتة على الديكورات الفخمة، وتخلق الألحان الرقيقة جوًا ساحرًا، وتُزين الطاولات بمأدبة تحتفي بجوهر رمضان.

لقد صُممت قائمة الإفطار الحصرية في مطعم سينيور ساسي للاستمتاع بها برفقة الأحبة، وهي دعوة للمشاركة والاحتفال والتلذذ بالأطعمة التي نقدمها، وذلك مقابل 275 درهم للشخص الواحد، بحد أدنى شخصين، حيث تبدأ التجربة بمجموعة من المقبلات الشهية للمشاركة، تتضمن بيتزا مارغريتا اللذيذة، بوراتا مع طماطم داتيرينو، والبارميجيانا بالباذنجان اللذيذة. يتممها شوربة اليوم وسلطة مطعم سينيور ساسي الشهيرة، حيث تُمهد هذه الاختيارات الطريق لرحلة في الطعام لا تُنسى.

بالنسبة للطبق الرئيسي، يُدعى الضيوف لاختيار أحد الخيارين الشهيين—كرات لحم البقر الشهية مع صلصة الطماطم، تستحضر دفء التقاليد المعدة في المنزل، أو فيليه السلمون الأسكتلندي المُعد ببراعة مع كابوناتا الخضار المنزلية، وهو طبق يجمع بين النكهات القوية والمكونات الخفيفة المغذية بشكل جميل.

لا يكتمل الإفطار بدون خاتمة حلوة، وفي مطعم سينيور ساسي، تعد مجموعة الحلويات شيئًا ساحرًا حقًا. البروفيترول بالشوكولاتة الداكنة الفاخرة، ونكهات السوربيه بالفواكه الممزوجة الرقيقة، وسحر التيراميسو التقليدي يخلق ختامًا مثاليًا لوجبة فريدة من نوعها.

لمرافقة هذه التجربة الذواقة، يتم علاج كل ضيف بمشروب غير كحولي مصنوع يدويًا حسب اختياره—إما المنعش فريسكو أو راش أور المنعش، المعد من شاي الفواكه وعصير الليمون الطازج وجوهر الفانيلا وشراب الغرينادين، ليكمل نكهات المساء بشكل مثالي.

في مطعم سينيور ساسي دبي، كل التفاصيل مصممة لإمتاعك بتجربة الإفطار—سواء كانت النكهات الغنية، الأجواء الدافئة، أو الخدمة المتقنة. تتوفر قائمة إفطار حصرية طوال شهر رمضان، مما يوفر إعدادًا رائعًا للعائلات والأصدقاء والزملاء للتجمع والاحتفال بروح الموسم من الكرم والامتنان.

لحجز طاولتكم والحصول على تجربة إفطار لا مثيل لها، تواصلوا معنا عبر عنوان البريد الإلكتروني reservations@signorsassidubai.com، أو اتصل على الرقم 0097142784848

للمزيد من المعلومات، تابعوا صفحتنا على انستاغرام www.instagram.com/signorsassidubai، أو يرجى زيارة موقعنا الإلكترونيwww.signorsassidubai.com