حمدان بن محمد يزور سرور بن محمد ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

البيان

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الخميس) سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في قصر سموّه بأبوظبي، وذلك في إطار حرص سموّ ولي عهد دبي على ترسيخ نهج التواصل والترابط والذي يُعدُّ من أهم شيم أهل الإمارات.

وتبادل سموّه مع سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيده على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم وكل من يقيم على أرضها الطيبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُنعم على دولتنا الغالية بمزيد من الرفعة والتقدّم والرخاء تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتجاذب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أطراف الحديث مع الحضور حول فضائل شهر رمضان الكريم، وارتباطه بقيم البذل والعطاء وعمل الخير، وهي السمات التي باتت وثيقة الارتباط بدولة الإمارات وشعبها المِعطاء، سيراً على النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمبادئ النبيلة التي رسّخها في نفوس أهل الإمارات من تلاحم وتكافل عطاء بلا حدود ومبادرة إلى نشر أسباب الخير بين الناس.

ودون سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس": "زرت سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان في قصر سموّه بأبوظبي، وتبادلنا التهاني بمناسبة الشهر الفضيل وتناولنا طعام الإفطار على مأدبة سموه العامرة ... الشيخ سرور، رفيق درب الوالد والقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، هو قامة وطنية كبيرة، وأحد رواد الإمارات ورجالها المخلصين ... الشيخ سرور بن محمد آل نهيان رجل يحب الإمارات وشعبها يحبه، وهو يمثل قدوة لكل أبناء الوطن".

وقد حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة الإفطار التي أقامها سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، تكريماً لسموّه.

كما حضر المأدبة سعادة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والأعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين.