حمدان بن محمد: رحم الله خليفة محمد الخلافي.. رجل من رجال دبي المخلصين

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأثنى سموه على الفقيد الذي كان من رجالات دبي المخلصين.

وكتب سموه في تدوينة: "رحم الله خليفة محمد الخلافي، المدير العام السابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.. رجل من رجال دبي المخلصين الذين بذلوا جهوداً كبيرةً وأخلصوا في خدمة الوطن والمواطن، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ... إنا لله وإنا إليه راجعون".