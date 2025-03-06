شرطة دبي تكرم شابين لدورهما في نشر توعية مرورية

كرمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، شابين شاركا في إعداد فيديو توعوي ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنظمة الضبط التقني المروري "الرادارات" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمخالفات التي ترصدها في إطار تعزيز السلامة على الطرقات.

وسلم العميد عصام إبراهيم العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، بحضور العميد المهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، والعقيد محمد عبد الله القايدي، مدير إدارة دوريات بردبي، التكريم إلى الشابين زايد الرئيسي وعبد الرحمن الوادي.

وأعد الشابان الرئيسي والوادي الفيديو التوعوي بهدف تعريف الناس بالمخالفات الجديدة التي باتت تضبطها "الرادارات" وحظي الفيديو بما يزيد على 726 ألف مشاهدة.

وأثنى العميد عصام إبراهيم العور على جهد الشابين في إعداد الفيديو التوعوي، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وشكر جهودهم، فيما أبدى الشابان سعادتهما بالتكريم.