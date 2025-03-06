علماء من مصر يشيدون بتجربة "الشؤون الإسلامية" في إدارة الشأن الديني

اطلع أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” القادمون من جمهورية مصر العربية، على منجزات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ، والآلية التي تتبعها في إدارة شؤونها برؤىً مبتكرةٍ تتماشى مع التطور الذي يشهده العالم في وسائل التواصل والتقنية .

جاء ذلك خلال الزيارةٍ التي قاموا بها إلى الهيئة، وكان في استقبالهم بمقرها الرئيسي في أبوظبي، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة.

وأشاد العلماء الضيوف بجهود دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في إعلاء القيم السمحة للدين الحنيف، من خلال تنظيمها وتبنيها للمبادرات الثقافية والمجتمعية والإنسانية، التي تستهدف تعزيز التعاون والتعايش بين الشعوب، مبدين إعجابهم بالإستراتيجية المتطورة التي تتبعها الهيئة في إيصال رسالتها للمجتمع، والتي تواكب مستجدات العصر ومتطلبات الحياة وتعكس مقدرةً فائقةً ونهجًا فريداً في استغلال المنصات التقنية والرقمية وتسخيرها لخدمة أهدافها بمهنيةٍ تمكن المتعاملين الاستفادة من خدماتها

من جهته قال معالي الدرعي، إن هذه الزيارة فرصةٌ للتعاون وتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز ترسيخ القيم الإنسانية السمحة المستمدة من تعاليم ديننا وقيمنا وعاداتنا المتوارثة .

وأكد معاليه على الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة بالدولة وتمكينها لتحقيق أهدافها، وثمن العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر في مختلف المجالات، وارتقاء التعاون بين الهيئة والأزهر الشريف المنارة العلمية التاريخية.