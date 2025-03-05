"طرق دبي" تطوّر نظاماً متكاملاً لضبط وتحسين تجربة الركاب في محطات المترو والترام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع كيوليس ام اتش اي، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، عن تطوير نظام متكامل لتعزيز الابتكار والارتقاء بتجربة الركاب عبر منصة تتولّى عمليات التفتيش في محطات المترو والترام وذلك في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية والارتقاء بخدمات نقل الركاب عبر هاتين الوسيلتين للنقل الجماعي، وضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى أتمتة إجراءات التفتيش، وتحقيق تحولات نوعية في إدارة عمليات الرقابة.

ويشكل هذا النظام المطوّر ثورة في رقمنة عمليات التفتيش ورصد بعض مخالفات الركاب مثل استخدام المقصورة الذهبية من قبل ركاب حملة بطاقة نول الفضية واستخدام الأماكن المخصّصة للنساء وغيرها من المخالفات الأخرى، فضلاً عن وظيفة النظام في إجراء التوزيع الأمثل لمفتشي المخالفات ورصد أكثر الأماكن التي تحتاج إلى وجود مفتشين لرصد وضبط الممارسات الخاطئة من قبل بعض الركاب.

ويتيح النظام مراقبة أداء المشرفين ومتابعة أنشطة مفتشي التذاكر في الوقت الفعلي، مع إمكانية إرسال تحديثات مباشرة وإنشاء تقارير تحليلية لمخرجات العمل. كما يتم نشر فرق التفتيش خلال الفعاليات الكبرى في المحطات ذات الكثافة العالية للركاب، حيث يعتمد النشر المنتظم للموظفين على تحليل بيانات متعددة المصادر للتنبؤ بالمناطق الأكثر عرضة لارتكاب المخالفات من قبل بعض الركاب مما يتيح إرسال المفتشين إلى تلك النقاط بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ويتضمّن هذا النظام تسجيل بيانات الركاب للتعرف إلى المخالفين المتكررين وتوعيتهم بضرورة الامتثال للوائح. وقد أسهم النظام في زيادة معدلات التفتيش بنسبة تصل إلى 14%، إلى جانب تحسين الكشف عن المخالفات، مما أدى إلى ارتفاع معدل التزام الركاب بتطبيق لوائح واشتراطات مترو وترام دبي.

كما تسهم هذه التقنية المتطورة في دعم جهود الاستدامة الحضرية عبر تقليل استهلاك الموارد، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم منظومة نقل أكثر استدامة. وتضم المنظومة مركزًا متخصصًا لتعزيز إجراءات ضبط عمليات التفتيش ورصد المخالفات في مترو وترام دبي، وتحسين استخدام الموارد ومتابعة الأنشطة التشغيلية في الوقت الفعلي، والنظام مزود بشاشات لمراقبة مفتشي التذاكر لحظة بلحظة، مما يضمن استجابة سريعة للمخالفات، لا سيما التي تؤثر على سلامة وراحة الركاب.