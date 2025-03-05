كبير مفتيي دبي يدعو عموم المجتمع إلى المساهمة في حملة"وقف الأب"

دعا فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتينمدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عموم المجتمعإلى المساهمة في حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بنراشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاهالله"، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات،من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحيةللفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتنضوي حملة "وقف الأب" تحت مظلة مؤسسة"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تكريم الآباء منخلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدينوالمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العملالخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاقيساهم في تحقيق المستهدفات النبيلة للحملة الرمضانية الوقفية.

وقال فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد إنه لايزال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراءحاكم دبي “رعاه الله” يبادرنا في هذا الشهر الكريم بمبادرات خيرة تدل على عراقتهفي فعل الخير ونفع الغير.

وأكد فضيلته، أن من أجلِّ مبادراته، وكلُّها جليلةعظيمة، مبادرة "وقف الأب" هذا العام، هذه المبادرة التي تعني حقيقةًالبر بالأب الذي كان سبب وجود الولد، والذي نال الولد شرف الانتساب إليه، والذيكدّ عليه وجد واجتهد حتى بلغ الولد مبلغاً يقوم بنفسه، ومع ذلك فإن الأب لا يزالعليه به عناية، وعليه حدب ورعاية، ولعله إن لم يقدم خيراً لنفسه من مبرة دائمة،ووقف نافع؛ إنما كان بسبب قلة ذات يده، أو تقديم ولده على نفسه، فجعل كسبه لولدهفي حياته، وبعد وفاته يترك له من الخير ما يكون عوناً له في هذه الحياة، كل ذلكبسبب شفقته على ولده، وحبه له، فكان من البرّ به أن يكون الولد به باراً، ولهذاكراً، ولمعروفه شاكراً، ومجازياً له جهده بما يقدر عليه من الإحسان الذي أمرهالله تعالى به، وإلا فإن حقيقة مجازاته على وجه الكمال غير مقدور عليها، كما قالالنبي صلى الله عليه وسلم : "لا يَجْزِي ولَدٌ والِدًا، إلَّا أنْ يَجِدَهُمَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فيُعْتِقَهُ".

وأوضح كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤونالإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن المعنى أنه لو قُدِّر له ذلك إن كان والدهعبداً رقيقاً فبادر الولد بتحريره من رِبقة الرق، فلعل هذا يكون جزاءً له، غير أنأهل العلم يقولون إن هذا تعليق بمستحيل، إذ لا يمكن للولد أن يتفضل على أبيهبالعتق؛ لأنه يعتق تلقائياً بمجرد الشراء، حيث لا يمكن أن يكون الولد سيداً علىأبيه، فنعمة الأبوة لا تعادلها نعمة بعد نعمة الإسلام.

فما بقي على الولد إلا أن يبادر بالإحسان إليه في حياتهبكمال البر والطاعة والوفاء والعطاء، وبعد وفاته بصدقة جارية يسري له أجرها وهو فيدار الانقطاع عن العمل، فلعلها تثقل موازين حسناته، وترتفع بها درجاته، ولعلهيقول: من أين لي هذا؟ فيقال له من صدقة ولدك عليك.

وأضاف فضيلة الدكتور أحمد أن ها هو باب البر الواسع قدفتحه لنا الرجل البار بوالديه، المحسن لشعبه وأمته، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم بهذا الوقف “وقف الأب” ليساهم فيه كل من يستطيع بما يقدر عليه، ليكونعنوان بره بوالده، لأن البر الذي كان واجباً عليه في حياته لا ينقطع بعد موته، كماقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْهعَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍيُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له" والصدقة الجارية تكون منالولد أو غيره، كما تكون من المرء لنفسه، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليهوسلم فقال: "إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وأَظُنُّهَا لو تَكَلَّمَتْتَصَدَّقَتْ، فَهلْ لَهَا أجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ" فدلعلى مشروعية الصدقة عن الوالدين خاصة والناس عامة.

وأشار إلى أن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يحرصون علىالبر بوالديهم بعد وفاتهم، مع ما كانوا عليه من البر والإحسان في حياتهم.. فنحنأولى بذلك.

وقال فضيلته، ها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم قد سنّ لنا باب البرّ بالأب كما سنّ لنا البر بالأم في العام الماضي، فعلىكل مستطيع ألا يتوانى وقد تيسر له السبيل أن يسهم فيه بما يقدر عليه، حتى يكونبوالده باراً، ويكون ذلك سبباً لبر أولاده به كما ورد "بِرُّوا آباءكميبَرُّكُمْ أبناؤكم".

واختتم بالقول إنه من ساهم في هذا البر يكون محسناًلنفسه؛ فإن له مثل الأجر الذي قصده لأبيه، ولا ينقص من أجره شيء.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات فيالصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكترونيالمخصص للحملة FathersFund.ae،ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة منخلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBANNumber: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهمالإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمةبواسطة الرسائل النصية القصيرة SMSمن خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو"و"اتصالات من e&"في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً،و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبيالآن" DubaiNowتحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفرادعلى منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.