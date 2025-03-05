"الهلال الأحمر" تدشن برنامج المير الرمضاني لدعم الأسر المتعففة في حضرموت

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، برنامج المير الرمضاني الذي يهدف إلى توفير الدعم الغذائي للأسر المتعففة في محافظة حضرموت، وذلك بحضور أحمد باضروس مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والمهندس حامد قوايا مشرف مشاريع مكتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت.

ويأتي هذا المشروع تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، وضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بالمناسبات المختلفة، حيث تم توزيع سلال غذائية متكاملة تحتوي على الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة داخل المكلا، بجانب إطلاق حملات إفطار الصائم في الشوارع الرئيسية والأحياء الفقيرة وتوزيعها على الأسر المتعففة في محافظة حضرموت.

وتقدم سعادة حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، في تصريح له، بالتهنئة لأبناء محافظة حضرموت واليمن والأمة العربية والإسلامية كافة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمن والإيمان.

وأكد الشامسي أن برنامج المير الرمضاني يعد جزءاً من الحملة الرمضانية الشاملة للهيئة، والتي تشمل مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه خلال شهر رمضان على مداخل ومخارج المدينة، بجانب توزيعها على المرضى ومرافقيهم في المستشفيات الحكومية، فضلا عن تنظيم أكبر مائدة إفطار في حضرموت، إضافة إلى مشاريع زكاة الفطر، وكسوة العيد.

وأضاف يأتي ذلك بهدف توسيع نطاق المساعدات وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، بالإضافة إلى تنظيم المخيم الطبي الخيري في نسخته الثانية بمركز المحور الطبي بربوة خلف التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه أكد المهندس حامد قوايا أن الهيئة تواصل جهودها الإنسانية لتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، مشيراً إلى أن برنامج المير الرمضاني يعد إحدى المبادرات السنوية التي تعكس قيم العطاء والتضامن.

وأكد أن هذا البرنامج يهدف لتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان، من خلال تقديم الدعم الغذائي للأسر المتعففة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

من جهته أشاد أحمد باضروس بالمشاريع الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر، التي لاتزال بصماتها الإنسانية والخيرية جليةً وشاهدة على كرم وسخاء دولة الإمارات، مثنيا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الميداني التابع للهيئة، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بتقديم العون والمساندة للمجتمع خصوصا خلال الشهر الفضيل.