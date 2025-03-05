الإمارات تشارك بالمؤتمر العالمي للجوال في برشلونة

حضر معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025، التي انطلقت أمس، وتختتم غداً في مدينة برشلونة.

وشهد عبدالله آل حامد عدداً من جلسات المؤتمر، بدأها بجلسة «حوكمة التكنولوجيا العالمية.. مواجهة التحديات»، التي تناولت أهمية الأطر التنظيمية للأمن السيبراني، والخصوصية الرقمية، وإدارة الإنترنت، ودورها في دعم الاستثمارات وحماية المستخدمين وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما حضر جلسة «هل نثق في الذكاء الاصطناعي؟»، التي استعرضت تأثير الذكاء الاصطناعي المتنامي على المنظومة الرقمية، وناقشت سبل تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته المتقدمة وضمان حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتابع آل حامد اللقاء الذي جمع قيادة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA بعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث ناقش المشاركون التوجهات الإستراتيجية للقطاع الرقمي، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في التكنولوجيا الحديثة.

وأكد عبدالله آل حامد، أن التكنولوجيا المتقدمة تعد محركاً رئيساً لصناعة مستقبل مشرق ومستدام، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعتبر منصة نموذجية لاستكشاف أحدث تقنيات الاتصال، وتوظيفها في المشهد الإعلامي بما يخدم تطلعات قطاع الإعلام ويواكب المتغيرات العالمية ويعزز مكانة الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وشدد على حرصه على المشاركة في الفعاليات التي تتيح الفرصة لاستكشاف أفضل الممارسات العالمية في تقنيات الاتصال والإعلام ومتابعة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.