مناقشة خطط تعزيز جودة العمل الشرطي في عجمان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب القائد العام، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة بالمديرين العامين ومديري الإدارات أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات، ودعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تدعم تعزيز الأمن وتحقيق أفضل مستويات جودة الحياة.

بدأ الاجتماع باستعراض المبادرات والخطط المستقبلية لتعزيز جودة العمل الشرطي، كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة مؤشرات الأداء والمبادرات الابتكارية المستحدثة لدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لعام 2025.