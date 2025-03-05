بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة تنظم فعالية حول حقوق أصحاب الهمم

نظمت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حدثاً جانبياً حول «تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وسلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد للإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.

وقدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم. وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم.