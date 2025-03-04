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الإمارات

الإعلان عن المرشحين لجوائز برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية

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البيان

أعلن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن قائمة الجهات الحكومية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في منافساتها على الجوائز الثلاثة ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، وهي "راية حمدان"، و"أفضل مبادرة رائدة"، و"أفضل تجربة مدينة رقمية" وذلك بعد تحقيقها أفضل النتائج في تطوير تجارب المتعاملين والارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات بمعايير عالمية وفق سياسة "خدمات 360"، بما يعزز ريادة دبي عالمياً في مجال ابتكار خدمات وتجارب ومبادرات حكومية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به.

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