"بوك" تُحوّل تجربة تناول الطعام إلى عطاءٍ من خلال مبادرة "وصفة خير" في شهر رمضان المبارك

أعلنت "بوك"، العلامة المفضلة للأجبان القابلة للدهن، اليوم عن إطلاق المبادرة الرمضانية "وصفة خير"، التي تحتفي بالمطبخ اللبناني الأصيل وتوفر فرصة لدعم النساء اللبنانيات وتمكينهن. وتقدم المبادرة، بالتعاون مع "دبي العطاء" والناقد والمدون الغذائي الشهير أنطوني رحايل، ست وصفات لأطباق منزلية تقليدية من تحضير سيدات لبنانيات، لتضاف إلى قوائم الطعام في نخبة من المطاعم اللبنانية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وترسيخاً لالتزام "بوك" بدورها كشريك حقيقي للأمهات في المنطقة من خلال دعم النساء والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، ستخصص المبادرة 50% من عائدات كل طبق يباع في الإمارات لدعم العائلات اللبنانية المتضررة.

وكانت الأحداث التي وقعت في لبنان أواخر عام 2024 سبباً في معاناة عددٍ كبير من العائلات، وخاصةً النساء والأطفال، حيث أدى النزوح وفقدان المنازل إلى قلب حياتهم رأساً على عقب. ولذا تسعى "بوك" من خلال مبادرة "وصفة خير"، إلى توفير منصة تساعد هؤلاء السيدات على مشاركة إبداعاتهن في الطهي، إلى جانب تقديم الدعم للعائلات اللبنانية المتضررة. وتتعاون "بوك" للعام الثاني على التوالي مع أنطوني رحايل لاختيار ست سيدات للمشاركة في هذه المبادرة وإحداث تغيير إيجابي بارز في حياتهن.

ويمكن للمغتربين اللبنانيين وعشاق المطبخ اللبناني دعم الحملة طوال شهر مارس 2025 من خلال تناول الطعام أو طلب المأكولات لوجبات الإفطار والسحور وغيرها من جميع فروع المطاعم المشاركة في الإمارات، التي تشمل مطاعم عبد الوهاب والصفدي وكعك المنارة ومنارة بيروت وحبيب بيروت وموزاييك وكرم بيروت.

وتعليقاً على هذه المبادرة الرائدة، قالت مهيتاب حامد، نائب رئيس شؤون التسويق لدى "آرلا فودز": "تلتزم ’بوك‘، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، بأن تكون سنداً حقيقياً للأمهات في المنطقة، ولذا تأتي مبادرة ’وصفة خير‘ لتجسد هذا الالتزام عبر تمكين السيدات النساء اللبنانيات وتعزيز قدراتهن، والاحتفاء بالتقاليد الأصيلة للمطبخ اللبناني العريق. وتتيح هذه المبادرة للسيدات فرصة مشاركة مواهبهن في إعداد الأطباق، وتقديم الدعم للعائلات اللبنانية المتضررة، ليصبح التغيير واقعاً ملموساً".

وستضم الحملة ستة أطباق لبنانية أصيلة، تشمل الزنكل والمهلبية والمكرونة بالكريمة وفطائر السبانخ والجبن وكبة البطاطا بالجبن والمعمول بالجبن، قدمتها بكل حب كل من ابتهاج وفداء وفيفيان وندى وأماني وفريال. وتمنح هذه المبادرة هؤلاء السيدات فرصة للاحتفاء بمواهبهن ونقل إرثهن وخبراتهن إلى العالم. وجاء التعاون مع أنطوني رحايل، المعروف بشغفه بالمطبخ اللبناني وثقافته، ليكون جسراً يربطهن بأبرز المطاعم في الإمارات، إلى جانب مطعم أواني في السعودية الذي سيضم هذه الأطباق المميزة إلى قائمة الطعام، مما يضمن وصول قصصهن إلى جمهور أوسع.

وتدعو "بوك" جميع أفراد المجتمع، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إلى المشاركة في مبادرة "وصفة خير"، حيث يسهم كل طبق يتم طلبه في دعم أسرة متضررة وترك أثر إيجابي دائم في إعادة إعمار لبنان.