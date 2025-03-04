مطعم سوكر يقدّم قائمة إفطار يومية فاخرة

خلال شهر رمضان المبارك، يقدّم مطعم سوكر في مركز دبي المالي العالمي، قائمة إفطار مميّزة تشمل أطباقاً مشوية على الفحم تتخلّلها نفحة محلية مميزة

يدعو مطعم سوكر الأرجنتيني، المشهور بفن الطهي على ألسنة اللهب المتّقدة، ضيوفه للاحتفال بروح المشاركة خلال شهر رمضان المبارك، مع قائمة إفطار جديدة وفاخرة تُعيد ابتكار النكهات التقليدية بأسلوب مميز. تتوفّر هذه التجربة في مطعم سوكر بمركز دبي المالي العالمي، يومياً طيلة الشهر الفضيل من الساعة 6 مساءً حتى 8.30 مساءً مقابل 250 درهماً إماراتياً، وتشمل القائمة الفاخرة خمسة أطباق شهية وتشكيلة من الموكتيلات المنعشة. يتميّز مطعم سوكر بأجوائه الدافئة التي تعكس روح الضيافة الأرجنتينية، مما يجعله وجهة مثالية للاجتماع مع العائلة والأصدقاء.

تمزج وجبة الإفطار اليومية بين فن الطهي على ألسنة اللهب المتّقدة، الذي يُميّز مطعم سوكر، وأساليب الطهي التقليدية المستوحاة من العادات المحلية المتّبعة خلال شهر رمضان المبارك. سيكون الضيوف على موعد مع مجموعة متنوعة من الأطباق الراقية مثل الباذنجان المدخّن مع الطحينة والرمّان، ومناقيش الجبنة مع بيستو بالزعتر، ولحم كتف الضأن المشوي مع الأرزّ العطريّ، بالإضافة إلى صانداي بودينغ التوفي اللزج مع الآيس كريم بنكهة التمر. يُجسّد كل طبق جوهر المطبخ الإقليمي من خلال التتبيلات الغنية، والمكونات الطازجة، وروح الكرم والسخاء التي تميّز الضيافة في المنطقة.

يفتخر مطعم سوكر بجمع الضيوف مع أحبّائهم حول أطباقه المشوية على النار والمصممة للتشارُك، ليعيد إحياء أحد أقدم التقاليد المحبوبة ألا وهو التجمّع حول النار، حيث يتجسد الدفء واللحظات العائلية وروح المشاركة في كل وجبة. يأخذ المطعم ضيوفه في رحلة غامرة عبر تقاليد رمضان العريقة، مقدّماً تجربة تحتفي بروح الشهر الكريم، مما يجعله المكان الأمثل للاحتفاء بروح رمضان والاستمتاع بتجربة تجمع بين الأصالة والضيافة الراقية.

معلومات عن الفعالية

قائمة الإفطار في مطعم سوكر

خلال شهر رمضان المبارك، يدعو مطعم سوكر، المعروف بفن الطهي على ألسنة اللهب المتّقدة، ضيوفه إلى الاجتماع مع أحبّائهم والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل مع قائمة إفطار مميزة تجمع بين النكهات الغنية والتقاليد الأصيلة. تشمل قائمة الإفطار أطباقاً مشويةً على النار تتخلّلها باقة فريدة من النكهات التقليدية. تبدأ هذه الرحلة المميّزة مع التمور والمكسّرات، وتستمرّ مع وجبة شهية مؤلفة من خمسة أطباق، بما فيها بسطيلة الدجاج، ومناقيش الجبنة ولحم كتف الضأن المشوي.

تتوفّر كلّ مساء من الساعة 6 حتى 8 مساءً.

السعر: 250 درهماً إماراتياً للشخص الواحد

احجز على: https://sevn.ly/xnT3OyvM