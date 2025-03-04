"مكتب سمو ولي عهد الفجيرة" و"جامعة حمدان بن محمد الذكية" يطلقان مبادرة "نشء الفجيرة: رواد التقنية"

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أطلق مكتب سمو ولي عهد الفجيرة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، اليوم مبادرة "نشء الفجيرة: رواد التقنية"، المخصص للطلاب من مواطني إمارة الفجيرة من الصف الثالث إلى التاسع.

وسيركز البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 6 أبريل حتى 10 يوليو 2025، على ثلاثة محاور رئيسية، هي أساسيات البرمجة وأدوات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة المتقدمة وتعلم الآلة، وريادة الأعمال بالتقنيات المتقدمة والأمن السيبراني، ليلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مركز الإمارة حاضنة لريادة أعمال النشء في مجال التقنيات المتقدمة.

ويهدف البرنامج، من خلال جدول أعماله متعدد الأوجه، الذي يتخلله جلسات تفاعلية وفرص تعليمية مخصصة للفئات العمرية المشاركة، إلى تمكين الطلاب وإكسابهم المهارات التكنولوجية الأساسية والمتقدمة، وتعزيز التفكير الإبداعي لديهم وحل المشكلات، وتعليم ريادة الأعمال التقنية، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، وتحفيز التعلم المستمر والتطوير الذاتي، وإعداد الطلاب للمستقبل المهني في مجالات التقنية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، بهذه المناسبة، أهمية بذل الجهود وإطلاق المبادرات المتخصصة التي تدعم مسارات النمو لدى النشء الإماراتي، وتعزيز قدرتهم على مواكبة أحدث التطورات العالمية من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وأوضح أن الهدف من إطلاق البرامج الموجهة للنشء الإماراتي هو ضمان بناء مستقبل مشرق للمجتمع المحلي بكافة أطيافه، حيث أن شباب اليوم هم قادة الغد وتزويدهم بأعلى مستويات المعرفة التكنولوجية وتسليحهم بالأدوات التقنية المتقدمة هو من ركائز النمو الوطني المستقبلي.

وأضاف سعادته أنه تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، نلتزم في الإمارة بعقد الشراكات الإستراتيجية البنّاءة وتصميم مجموعة واسعة من البرامج المتخصصة، وتوسيع جهودنا الاستثمارية التي تعزز قدرة أبنائنا على اكتساب المعارف العالمية وتطوير العديد من المهارات المتخصصة التي تؤهلهم لامتلاك أفضل الخبرات والقدرات.

من جهته، قال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن الجامعة تؤمن بأن بناء العقول المستقبلية يبدأ بتمكين النشء من امتلاك أدوات المعرفة التكنولوجية المتقدمة، وترسيخ أسس الابتكار وريادة الأعمال لديهم، لافتا إلى أن هذا التعاون في مبادرة "نشء رواد التقنية" يؤكد التزام الجامعة بدورها التعليمي والتنموي في إعداد جيل قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن هذا البرنامج قد صُمِّم ليكون منصة تعليمية متقدمة توفر للطلاب بيئة ثرية بالتجارب التفاعلية، تجمع بين التعلم النظري والتطبيقي، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لفهم التكنولوجيا الحديثة، مثل الأمن السيبراني، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الهدف من البرنامج هو غرس ثقافة التعلم المستمر لديهم، وتشجيعهم على استكشاف قدراتهم الإبداعية عبر أنشطة متخصصة تحاكي بيئات الأعمال الحقيقية.

وأكد أن الشراكة مع مكتب سمو ولي عهد الفجيرة تعكس رؤية الجامعة المشتركة في تعزيز موقع إمارة الفجيرة مركزا رياديا للنشء في مجالات التقنية، وتقديم نموذج تعليمي متطور يمهد الطريق لظهور جيل جديد من رواد الأعمال المبتكرين القادرين على قيادة المستقبل الرقمي بمهارات تنافسية عالمية.

يذكر أن آلية تحديد القائمة النهائية من الطلبة المشاركين في البرنامج من الذين قاموا بالتسجيل بنجاح تتم عن طريق تقسيم 200 طالب على عدد المدارس المشاركة في البرنامج.

وسيعتمد البرنامج على أسلوب التعلم المدمج الذي يجمع بين التعليم الصفي والتعلم عن بعد والتعلم الجماعي، كما تتبع آلية التقييم في البرنامج أسلوبًا متنوعًا يشمل الاختبارات القصيرة، والأنشطة العملية، والمشاريع النهائية.

رابط التسجيل: https://enrol.hbmsu.ac.ae/fuj-young-techpreneur