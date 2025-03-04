تعاون بين بلديتي دبي وعجمان بشأن العقود الخاصة بتعهيد مقاولي الصيانة الزراعية

اطلع وفد من بلدية دبي على أفضل الممارسات بالمجال الزراعي في بلدية عجمان، وذلك خلال زيارة الوفد للبلدية في إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في المجال الزراعي في عجمان.

واتفقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مع وفد من بلدية دبي على توثيق التعاون وتبادل معلومات العقود الخاصة بتعهيد مقاولي الصيانة الزراعية.

وناقش الجانبان آليات ومحددات تكليف المقاولين الزراعيين ضمن عقود الخصخصة لأعمال الصيانة الزراعية، وآلية تقييم ومراقبة الأداء أثناء العمل بالعقد.

وأكد أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة في الدائرة، في مستهل الاجتماع مع الوفد الزائر، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم نموذجاً مثالياً لمدينة تتبنى رؤية واضحة، واستراتيجية ثاقبة للتشجير، لتكون في مصافي المدن الخضراء والتي توفر حياة مثالية للسكان والزوار، فيما أشاد الوفد بالتعاون الدائم والمستمر مع الدائرة، وحرصها الدؤوب على فتح آفاق التنسيق المشترك في مختلف المجالات.