مهرجان "فخر الوطن " يختتم فعالياته

اختتمت مهرجان "فخر الوطن" فعالياته التى استمرت 45 يوماً في الفترة من 17 يناير الماضي حتى 2 مارس الجاري وشهدت تكريم "أبطال خط الدفاع الأول" في أنحاء دولة الامارات وسط أجواء مفعمة بالحماس والتقدير.

وطاف المهرجان إمارات الدولة حيث انطلق من الفجيرة مرورا برأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة ودبي واختتم فعالياته على كورنيش أبوظبي تكريماً لتضحيات أبطال الخطوط الأمامية.

كان المهرجان بمثابة رحلة استثنائية جمعت بين الفرح والامتنان والترابط المجتمعي واستمتع الأبطال وعائلاتهم بتجربة فريدة مليئة بالأنشطة الترفيهية وورش العمل التراثية وورش الإبداع، إلى جانب جلسات الاسترخاء في واحة العافية.

وبمزيج من المرح والثقافة، استمتع الأطفال بمسارات مليئة بالتحدّيات والأنشطة الترفيهية، بينما جمعت الأجواء العائلية الجميع حول أشهى المأكولات المحلية، لترسم لحظات دافئة من الفخر والانتماء.