محاكم دبي تحدد مواعيد عملها خلال رمضان

أعلنت محاكم دبي مواعيد العمل في مختلف فروعها ومراكزها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها لمتعامليها والموظفين خلال الشهر الفضيل. وأوضحت المحاكم أن أوقات تقديم الخدمات للمتعاملين في المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات والمحكمة العمالية والتنفيذ من الإثنين إلى الخميس ستكون من 09:00 صباحاً إلى 02:00 ظهراً، والجمعة من 09:00 صباحاً إلى 11:30 صباحاً.

وأشارت المحاكم إلى أن أوقات تقديم الخدمات في مركز خدمات محاكم دبي في وافي مول ومركز خدمات محاكم دبي في إدارة مرور البرشاء من الإثنين إلى الخميس من 09:00 صباحاً إلى 04:30 عصراً، والجمعة من 09:00 صباحاً إلى 11:30 صباحاً، أما توقيت تقديم الخدمات في فرع الكاتب العدل بمنطقة حتا ومركز خدمات محاكم دبي – اليلايس، فسيكون من الإثنين إلى الخميس من 09:00 صباحاً إلى 02:00 ظهراً، والجمعة من 09:00 صباحاً إلى 11:30 صباحاً.

ورفعت محاكم دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجهت بالتهنئة إلى مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

ويأتي الإعلان عن مواعيد عمل محاكم دبي خلال شهر رمضان المبارك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بمراعاة ظروف العمل الخاصة خلال شهر رمضان، وتوفير بيئة عمل مريحة للموظفين والمتعاملين على حد سواء. وأكدت محاكم دبي أن جميع الخدمات القضائية والإدارية ستتواصل بسلاسة وفقاً للمواعيد الجديدة، مع تشجيع الجميع على استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة لتسهيل الإجراءات.