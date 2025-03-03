من براغ إلى دبي.. تميّز الرعاية الصحية الأوروبية يلتقي بكرم رمضان

في دبي في عالمٍ أصبحت فيه الرعاية الصحية الأولية مرادفةً للانتظار الطويل والخدمات المجزأة، قام رائدان تشيكيان بإعادة تعريف هذا النموذج بالكامل. الدكتورة أولغا يانوفيسكا، طبيبة الرعاية الأولية المرموقة، وزوجها توماش يانوفيسكي، المستثمر ورائد الأعمال، نجحا في بناء واحدة من أكبر شبكات الرعاية الطبية في وسط أوروبا. واليوم، ينقلان مفهومهما الرائد للرعاية الأولية الشاملة، المعتمدة على التكنولوجيا، إلى دبي.

ثورة في الرعاية الصحية الأولية

أردنا إزالة الحواجز التقليدية بين الرعاية الأولية والتشخيص، تقول الدكتورة يانوفيسكا. "من خلال تمكين الأطباء العامين بأحدث تقنيات الفحص المتقدمة، نوفر للمرضى رعاية طبية استباقية تساعد في الوقاية من الأمراض قبل حدوثها."

أدى هذا النهج المتكامل إلى تحسين تجربة المرضى وتقليل وقت التشخيص، مما ساهم في توفير علاجات أسرع وأكثر كفاءة. وأصبحت الرعاية الوقائية ركيزة أساسية في استراتيجيتهم، حيث يتم الكشف عن الأمراض في مراحلها المبكرة لمنع تطور المضاعفات الخطير.

مستقبل الرعاية الصحية المدعوم بالتكنولوجيا

عند دخولك إلى عيادات براغ، ستدرك أنها ليست مجرد منشأة طبية تقليدية. حيث يمكن للمرضى إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات، مثل فحوصات التخطيط بالموجات فوق الصوتية (دوبلر)، قياس التنفس، الموجات فوق الصوتية للبطن، اختبارات توقف التنفس أثناء النوم، قياس الامتلاء الوعائي، وتحليل الدم السريع وكل ذلك خلال موعدٍ واحد فقط، كما تعتمد العيادة على أحدث المعدات المخبرية لضمان الحصول على نتائج دقيقة في غضون دقائق معدودة لاحظنا فجوة في النظام الصحي، حيث يمكن تحسين الفحوصات الدورية من خلال التشخيصات العميقة والدقيقة،

يوضح توماش يانوفيسكي. "هدفنا هو جعل التكنولوجيا الطبية المتقدمة في متناول الجميع، ليس فقط في حالات الطوارئ، بل كجزء أساسي من الرعاية الصحية الوقائية اليومية."

قوة الوقاية: تشخيص غيّر حياة أحد المرضى

يشكّل الاكتشاف المبكر والوقاية جوهر فلسفة عيادات براغ. ففي إحدى الحالات، زار شاب عربي ورياضي العيادة معتقدًا أنه يعاني من نزلة برد بسبب تعرضه المستمر للتكييف. أثناء انتظاره، شاهد مقطع فيديو عن الفحوصات الصحية الأيضية التي تقدمها العيادة، مما دفعه إلى إجراء أحد هذه الفحوصات.

وكانت النتيجة مفاجئة: أظهرت الفحوصات علامات مبكرة على اضطراب استقلابي خطير، مما أتاح له فرصة التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. "هذه الحالات تذكّرنا يوميًا بأهمية التشخيص المبكر"، تقول الدكتورة يانوفيسكا.

"عيادات براغ ليست مجرد مركز طبي، بل هي نموذج جديد للرعاية الصحية المتكاملة، حيث تلتقي الخبرة الطبية بالتكنولوجيا المتطورة لتقديم رعاية وقائية وشاملة، تغير حياة المرضى نحو الأفضل."

رمضان: وقت للاهتمام بالصحة

احتفاءً بروح رمضان، شهر التأمل والعطاء، تقدم عيادات براغ استشارات مجانية، وفحوصات طبية، واختبارات دم سريعة طوال الشهر المبارك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر جميع باقات الفحوصات الوقائي التي تتراوح عادةً بين 600 إلى 3,000 درهم إماراتي بخصم ٤٠٪.

يقول توماش يانوفيسكي

"بعد أربع سنوات من العيش في دبي، تأثرت كثيرًا بكرم وروح العطاء التي يتمتع بها الناس هنا خلال رمضان. وهذا ما ألهمنا لتقديم شيء ذي قيمة حقيقية—فحوصات طبية مجانية للجميع، وخصم 40% على الفحوصات الوقائية، دون أي شروط."

من براغ إلى دبي: معيار عالمي في الطب

ما يميز عيادات براغ ليس فقط التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بل أيضًا كادرها الطبي المتميز. تضم العيادة أطباء متخصصين من التشيك وألمانيا، جميعهم خريجو أرقى الجامعات الطبية الأوروبية. التزامهم برعاية المرضى أولًا، إلى جانب استخدام أحدث أدوات التشخيص، يعيد تشكيل مفهوم الرعاية الصحية في دبي.

توضح الدكتورة يانوفيسكا قائلة:

"هدفنا هو الجمع بين كفاءة ودقة الطب الأوروبي، والدفء وحسن الضيافة التي تتميز بها دبي. نريد لمرضانا أن يشعروا بالرعاية والاهتمام في كل خطوة من رحلتهم العلاجية."

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عيادات براغ - الأطباء الأوروبيون، أسواق مول – ند الشبا 4، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

لأن أفضل رعاية صحية لا تقتصر فقط على العلاج، بل تبدأ بالوقاية قبل ظهور المرض.