مطعم ذا آرتيسان يقدم تجربة إفطار استثنائية في شهر رمضان المبارك

أعلن مطعم ذا آرتيسان الإيطالي الفاخر في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي عن إطلاق تجربة إفطار رمضانية استثنائية، تجمع بين سحر الأجواء الرمضانية وفن المطبخ الإيطالي. تذوقوا تشكيلة من الأطباق التي تمزج بين النكهات الإيطالية الفاخرة واللمسات العربية الأصيلة، في تجربة تنبض بالدفء والضيافة. تتوفر هذه التجربة الفريدة من الغروب وحتى الساعة 9:00 مساءً، بسعر 165 درهم إماراتي للشخص الواحد.

ويبدأ الضيوف التجربة مع تشكيلة لذيذة من التمور، إلى جانب كعك التارالي مع قطع من جبنة بارميزان ريجيانو. وتوفّر هذه التوليفة المتناغمة بداية مبهجة للأمسية حيث تمزج بين النكهات التي تعكس روح الشهر الفضيل وتضفي أجواءً من الفرح .

وتتضمن القائمة مجموعة من المقبلات الشهية، بما فيها طبق كابتشينو دي لينتيتشي، المحضّر من شوربة عدس إيطالية مع صلصة الكمأة السوداء والمردكوش الطازج. بالإضافة إلى سلطة إنسالاتا دي فينوتشي، المكوّنة من الشمر وزيتون تاجياسكا وجبنة بارميزان ريجيانو والخل البلسمي وزيت البرجموت، وتتزين بقشور البرتقال المنعشة. كما توفر القائمة طبق فريتو دي كالاماري المقرمش والمحضر من كالاماري باتاغونيا المقلي ومايونيز اللايم الحار، بالإضافة إلى طبق أرانشيني دي فاسونا الغني والمحضّر من لحم عجل فاسونا وصلصة الطماطم.

وتتنوّع خيارات الأطباق الرئيسية بين لينجويني ألبيستو إي بوراتا، وهو طبق لينجويني مميز مع جبنة بوراتا أبوليان وبيستو الحبق وزيت الحبق؛ وبيتزا مارجريتا التقليدية المحضرة من جبنة موزاريلا وصلصة الطماطم والأوريجانو المجفف والحبق وزيت الزيتون البكر الممتاز.

ويُختتم هذا المساء الرمضاني الرائع مع طبق حلوى البسبوسة بالبندق، المحضّر من البسبوسة المغطسة بشراب البرتقال المنعش وكريمة البندق مع صلصة الفانيلا، وتُقدّم بأطباق تشاركية مثالية للمشاركة مع الأحبّة، ما يثري أجواء التجربة الرمضانية.

يقدم ذا آرتيسان لضيوفه تجربة إفطار رمضانية غنية بالنكهات الإيطالية الشهية والتقاليد العربية الأصيلة ضمن أجواء راقية ومميزة، ما يجعله المكان المثالي لمشاركة الأوقات السعيدة مع العائلة والأصدقاء خلال الشهر الفضيل.