أحمد بن سعيد يلتقي أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، معربا سموه عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تطوير الكفاءات الوطنية ضمن القطاع الخاص في دبي، بما ينسجم مع رؤية مجموعة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "سعدت بلقاء أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات. يضطلع المجلس بدور محوري في تنمية الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص بدبي وهو يتماشى مع رؤيتنا في مجموعة الإمارات التي تلتزم بتعزيز الفرص، ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتمكين المواهب الوطنية للمساهمة في النمو والازدهار الدائمين في دبي".