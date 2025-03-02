حمدان بن محمد يشارك طعام الإفطار مع حرس الحدود بمنطقة حتا

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم فرق حرس الحدود في منطقة حتا بإمارة دبي طعام الإفطار وذلك بعد جولة التقى خلالها عدداً من عناصر دوريات حرس الحدود أثناء تأديتهم واجبهم الوطني وتبادل معهم التهاني بقدوم الشهر الفضيل.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من ضباط وأفراد حرس الحدود حول سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على القدر نفسه من العزيمة والتفاني في خدمة الوطن.

وتوجه باسم القيادة والمجتمع في دولتنا الحبيبة بتحية شكر لحرس الحدود تقديراً لجهودهم المميزة في تأدية واجبهم الوطني على مدار الساعة بعيداً عن أهلهم وأحبائهم خاصة في هذه الأيام الفضيلة ليشعر الجميع بالأمن والأمان.

وقال سموه: "نستذكر مع بداية شهر رمضان كل من يعمل ويقوم بأي واجب وطني أو مهني مهم ليستمر العمل والحياة الطبيعية خلال أوقات الصيام والإفطار ونقدر جهودهم الكبيرة ودورهم الفاعل ومسؤولياتهم المهمة ولهم كل الشكر من مجتمع وشعب الإمارات".