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الإمارات

حمدان بن محمد : تحية شكر لفرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى الإمارات واحة استقرار وازدهار

  • سموه يحضر الإفطار الرمضاني مع حرس الحدود في حتا
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البيان

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشكر لجميع فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى بلادنا آمنة وتبقى مصالح الناس مستمرة وتبقى الإمارات واحة استقرار وازدهار.

ودون سموه في حسابه على منصة  " إكس" : "خلال إفطاري الرمضاني اليوم مع حرس الحدود بمنطقة حتا. ضباط وأفراد دوريات حرس الحدود مستمرون في أداء أعمالهم في حماية حدودنا، بعيداً عن أهلهم في هذا الشهر الفضيل".

وأضاف سموه " تحية شكر وعرفان وتقدير لجميع فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار لتبقى بلادنا آمنة وتبقى مصالح الناس مستمرة وتبقى الإمارات واحة استقرار وازدهار".