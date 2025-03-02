الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها ( 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)، فيما يكون الموج في الخليج العربي، مضطربا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28، والمد الثاني عند الساعة 51:03، والجزر الأول عند الساعة 09:15، والجزر الثاني عند الساعة 21:29

أما بحر عمان فيكون الموج متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29، والمد الثاني عند الساعة 00:01، والجزر الأول عند الساعة 00 :18، والجزر الثاني عند الساعة 06:44.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 80 30

دبي 24 19 75 25

الشارقة 25 16 75 25

عجمان 24 19 75 20

أم القيوين 24 15 80 30

رأس الخيمة 25 14 75 30

الفجيرة 29 21 75 25

العـين 26 16 80 25

ليوا 25 14 80 20

الرويس 23 14 75 35

السلع 22 13 70 25

دلـمـا 21 16 75 35

طنب الكبرى 23 18 70 40

طنب الصغرى 23 18 70 40

أبو موسى 23 18 70 40