مكتوم بن محمد: المنظومة القضائية برؤية محمد بن راشد تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن المنظومة القضائية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "ترأست اجتماع المجلس القضائي، لمتابعة العمل القضائي وضمان نزاهته وشفافيته وسيادة القانون، وناقشنا عدداً من الموضوعات والمبادرات للارتقاء بالعمل القضائي في دبي".

وأضاف سموه " اعتمدنا خلال الاجتماع عدداً من القرارات والمبادرات كما ناقشنا تقرير الأمانة العامة للمجلس القضائي حيث شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنةً بالسنوات الأربع التي سبقتها، بما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغت 100%".

وختم سموه " المنظومة القضائية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم تعكس استقرار دبي وترسخ مكانتها كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار".