دبي الرقمية تحصل مجدداً على شهادة "أفضل بيئة عمل"

حصلت دبي الرقمية مجدداً على شهادة “أفضل بيئة عمل” من المنظمة العالمية Great Place to Work®، التي تعتمد معايير دقيقة لقياس جودة بيئة العمل ورضا الموظفين.

وتعتمد المنظمة على دراسات متجددة سنوياً لتقييم المؤسسات التي تنجح في بناء بيئات تعزز الثقة والفخر وروح الفريق، ما يجعل هذه الشهادة مؤشراً عالمياً على جودة أماكن العمل.

وقال طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي، وراعي مجلس السعادة في دبي الرقمية إن التمكين هو جوهر ثقافتنا المؤسسية، حيث نحرص على خلق بيئة يشعر فيها كل موظف بالقدرة على إحداث أثر إيجابي، فنحن فريق وطني، يعمل بتناغم لتحقيق رؤية دبي الطموحة، ما يعزز شعور الانتماء والمسؤولية.

من جهتها، أكدت شيماء الزرعوني، مديرة إدارة التسويق والاتصال ورئيس مجلس السعادة، أن هذا الإنجاز الدولي للعام الثاني يعكس ثقافة مؤسسية عميقة الجذور مبنية على الثقة والتكامل وروح الفريق الواحد، مما يعزز مكانة دبي الرقمية كمؤسسة رائدة في الابتكار الحكومي.

في السياق ذاته، هنأ محمد الشاعر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Great Place to Work® الشرق الأوسط، دبي الرقمية على هذا الإنجاز، مشيداً ببيئة العمل التي تحفّز الموظفين وتغرس فيهم الفخر المؤسسي.

ويعكس هذا التقدير الدولي قناعة موظفي دبي الرقمية بدورهم الاستراتيجي في تحقيق رؤية دبي الرقمية، حيث تساهم بيئة العمل الإيجابية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يدعم مكانة دبي كنموذج عالمي للتحول الرقمي والتميز المؤسسي.