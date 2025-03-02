"حكماء المسلمين" .. دبلوماسية دينية تنشر الوسطية والتسامح والتعايش خلال رمضان

حرص مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إيفاد مجموعة من البعثات الدينيَّة إلى عدد من دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك ونشر الوسطية والاعتدال والفكر الإسلامي المستنير.

وينفذ المجلس هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي وذلك في إطار جهوده الهادفة لتأكيد أهمية الدبلوماسية الدينية في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

وشملت هذه البعثات الدينية أكثر من 32 من القراء والدعاة الذين تم إيفادهم إلى 9 دول حول العالم، شَمِلَت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكازاخستان وروسيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإمامة المصلِّين وتلاوة القرآن الكريم، وتقديم عددٍ من الدروس والخطب والنَّدوات الدينيَّة.

وتساهم هذه الجهود في تعزيز جسور التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم كافة وتنمية الوعي الديني لديهم ودعم اندماجهم الإيجابي في مجتمعاتهم وعدم تركهم فريسةً للأفكار المتطرفة وحمايتهم من الوقوع في براثن جماعات العنف والإرهاب.

وأوضح سعادة المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه البعثات العام الماضي، حرصنا على زيادة عدد المبعوثين هذا العام.

وأشار إلى أنه إيمانًا من مجلس حكماء المسلمين بدور المرأة، تمَّ ولأول مرة، إيفاد عددٍ من الواعظات بهدف تعزيز التواصل مع المرأة المسلمة ودعمها بالمعلومات والقيم الدينية الصحيحةِ بما يُساهِمُ في بناء أجيال قادرة على حمل رسالة التسامح والتَّعايش والسلام.

ويسعى مجلس حكماء المسلمين من خلال برامجه وأنشطته ومبادراته المتنوعة إلى ربط المسلمين بأصول دينهم وعقيدتهم، وتعزيز الفَهم الصحيح للإسلام لديهم، والحفاظ على هويتهم الإسلامية مع توفير فَهمٍ عميقٍ للقيم والتَّقاليد الدينية الإسلاميَّة، وكيفية تطبيق هذه القيم في الحياة اليومية، بالإضافة إلى التوعية بالأساليب الأخلاقية لمواجهة التَّحديات التي تواجِهُ المسلمين حول العالم، ومكافحة كافة إشكال التعصب والتطرف والعنصرية والتمييز والإسلاموفوبيا.