غياث محمد غياث يدعم حملة "وقف الأب" بـ7 ملايين درهم

أعلن رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث صاحب مجموعة “جينكو”، عن مساهمته بمبلغ 7 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الآباء في الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي هذه المساهمة ضمن التجاوب المجتمعي الكبير مع حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث تجسد الحملة نهجاً متفرداً في العمل الإنساني يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة لترسيخ الاستدامة في العطاء من خلال الوقف الذي يهدف إلى ضمان تدفق الدعم في مجالات حيوية تلامس احتياجات الفئات الأقل حظاً وفي مقدمتها الرعاية الصحية.

وقال غياث محمد غياث إن حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تخلق حراكاً مهماً يتيح للجميع من أفراد ومؤسسات ورواد العمل الإنساني فرصة المشاركة في سباق الخير، والقيام بمسؤولياتهم المجتمعية في مساندة المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات والتي نشهد كل عام تأثيرها الكبير على مختلف المجتمعات حول العالم.

وأضاف أن هدف حملة "وقف الأب" بدعم حصول الفقراء والمحتاجين وغير القادرين على خدمات الرعاية الصحية، يمثل هدفاً سامياً، لأهمية ذلك على حماية حياة الإنسان وتحسين جودتها وبالتالي تمكين المجتمعات ودعم تنميتها، وهذا الهدف يفتح باباً مهماً للعطاء للمساهمة في استدامة التدفق المالي لدعم هذا المجال الحيوي الذي يلامس مباشرة الاحتياجات الإنسانية.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.