أحمد بن سعيد يشهد توقيع اتفاقية بين "طرق دبي" و"دبي القابضة"

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع اتفاقية بين "طرق دبي" و"دبي القابضة" لتطوير المداخل والمخارج المؤدية لـ 15 منطقة تابعة للمجموعة، بقيمة 6 مليارات درهم.

تُسهِم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي: قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن دبي القابضة تواصل التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال وتسهّل التنقل والحركة المرورية.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هذه الاتفاقية تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل ومخارج المناطق، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار للمناطق التطويرية الخمسة، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.