الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تُعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، وذلك بما يتماشى مع طبيعة الشهر الفضيل، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.

وأوضحت الإدارة أن المتعاملين يمكنهم الحصول على الخدمات في المقر الرئيسي بمنطقة الجافلية، إضافة إلى مركزي المنارة والطوار، والمراكز الخارجية التابعة للإدارة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً يوميًا باستثناء يوم الجمعة، حيث ستكون ساعات العمل من 9:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ثم تستأنف من 2:00 ظهرًا حتى 5:00 مساءً.

كما ستظل خدمات إقامة دبي متاحة على مدار 24 ساعة في مركز سعادة المتعاملين – خدمات المطار (المبنى 3)، بالإضافة إلى توفرها عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة. أما في مركز سعادة المتعاملين في العوير، فسيتم استقبال المتعاملين من الساعة 7:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وأكدت إقامة دبي حرصها على توفير قنوات اتصال فعالة لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات، حيث يمكن للجمهور التواصل مع مركز الاتصال "آمر "عبر الرقم المجاني8005111 على مدار الساعة، للاستفسارات والحصول على الدعم اللازم خلال الشهر الفضيل.

وتواصل إقامة دبي التزامها بتقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة، تعزيزًا لمسيرة التميز الحكومي في إمارة دبي.

وبهذه المناسبة، تتقدم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، وجميع المقيمين على أرضها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلةً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.