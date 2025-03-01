برامج متنوعة لمجلس حكماء المسلمين خلال رمضان

تبث صفحات مجلس حكماء المسلمين خلال شهر رمضان المبارك 5 برامج رمضانيَّة، هي "الإمام الطيب" و"أمة واحدة" و"قيم إنسانية مع الحكماء و"هلال التعايش" و"أخلاقنا"، وذلك في إطار استراتيجية المجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسَّلام والتَّسامح والتعايش الإنساني.

ويستضيف برنامج "الإمام الطيب" فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين؛ حيث يستكمل فضيلته شرح الأسماء الحسنى، ودلالاتها، وما يترتَّب على معرفتها وفَهم معانيها، وحظ العبد من هذه الأسماء في سلوكه ومعاملاته مع الناس.

وانطلاقًا من أهمية الحوار بين كافة مكوِّنات الأمة، ومن أجل وحدة الصف والبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي انعقد في مملكة البحرين يقدِّم مجلس حكماء المسلمين برنامج "أمة واحدة"، الَّذي يركِّز على أهميَّة الحوار وآليات التعايش بين كافة مكوِّنات الأمة، ودور المؤسسات العلمية والشباب في تعزيز الحوار الإسلامي الإسلامي، والتحديات التي تواجه الحوار الإسلامي الإسلامي.

ويستمر برنامج "قيم إنسانية مع الحكماء" للعام الثالث على التوالي؛ حيث يناقش أعضاء مجلس حكماء المسلمين أبرز القيم الإنسانية النبيلة التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، ومنها التعاون والتضامن الإنساني والكرامة الإنسانية والسلام والتَّعايش المشترك والعدل والمساواة وغيرها من القيم، مع التركيز على أهميتها في حياة الإنسان ودورها في تعزيز السَّلام والوِئام وبناء مجتمعات متماسكة ومترابطة.

ويتناول برنامج "هلال التَّعايش" عددًا من القيم الإنسانيَّة التي يمكن إحياؤها خلال شهر رمضان المبارك، مثل فقه الاختلاف وأدب الحوار، وكيف نتعامل مع اختلافاتنا، واختلافهم رحمة، واستثمار التنوُّع والاختلاف في خدمة المجتمع وبناء الأمم والأوطان، وغيرها من القيم الإنسانية التي تؤسِّس للتَّعايش الإنساني.

ولأوَّل مرة وفي إطار الاهتمام بأهميَّة الأخلاق والتربية في بناء مجتمعات إسلامية فاعلة، يقدِّمُ مجلس حكماء المسلمين برنامج (أخلاقنا)، الذي يركِّز على بثِّ عددٍ من القيم الأخلاقية المهمة لدى النشء والأجيال القادمة.