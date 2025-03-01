جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة يستكمل استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك

أتم جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة جاهزيته لشهر رمضان المبارك، حيث قامت الفرق المتخصصة بالتحقق من معايير الأمن والسلامة، وصيانة المصاعد وأنظمة الحماية من الحرائق، وأنظمة الصوت، وأنظمة التكييف.

ولضمان انسيابية دخول مرتادي الجامع وسلامتهم فتح المركز البوابة رقم (9) في الجهة الجنوبية، والبوابة رقم (3) في الجهة الشمالية، لاستقبال المصلين خلال أوقات الصلاة، في حين خصص البوابة رقم (6) لدخول الزوار.

كما سيتم فتح كل من البوابات (4-7-8) أمام المصلين في حالات الازدحام، ووفر المركز أكثر من 2000 موقف للسيارات، لخدمة ضيوف الجامع من المصلين والزوار.

وتعاون المركز مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة؛ لإطلاق مدفع الإعلان عن غرة شهر رمضان المبارك - بالتنسيق مع لجنة تحري هلال رمضان، وإطلاق مدفع الإفطار يوميًا.

وللإعلان عن حلول عيد الفطر المبارك، وللتعامل مع الحالات الصحية الطارئة في الجامع، استعد المركز بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيًا بأعلى المستويات.ويمكن للراغبين زيارة جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة وفي المواعيد التالية: من السبت إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة الثالثة مساءً ولغاية الساعة السادسة مساءً.