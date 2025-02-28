حملة "وقف الأب" تخصص 6 قنوات لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات

أعلنت حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تخصيص 6 قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات، للمساهمة في تكريم الآباء من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتفتح حملة "وقف الأب" باب المساهمة المالية للأفراد والمؤسسات من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق "دبي الآن"، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" (Jood.ae).

الموقع الإلكتروني

ويستقبل موقع حملة "وقف الأب" FathersFund.ae المساهمات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المساهم لدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها.

مركز الاتصال

ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة "وقف الأب" التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8004999 من الساعة 10:00 صباحاً حتى 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية المساهمة بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لدعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

التحويل المصرفي

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة عبر التحويلات المصرفية المباشرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

الرسائل النصية

وتوفر الحملة خيار المساهمة لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات، على النحو التالي: إرسال كلمة "أبي" أو "Father" في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، وإرسال كلمة "أبي" أو "Father" في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ 50 درهماً، وإرسال كلمة "أبي" أو "Father" في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ 100 درهم، وإرسال كلمة "أبي" أو "Father" في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بـ 500 درهم.

تطبيق "دبي الآن"

كما تقدم حملة "وقف الأب" خيار المساهمة من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات"، حيث تتعاون "دبي الرقمية" مع الحملة لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات.

منصة "جود"

ويمكن المساهمة في حملة "وقف الأب" من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" "Jood.ae" عبر الرابط www.Jood.ae

وتتيح المنصة الفرصة أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة "جود" الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على المساهمة.

وتهدف حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.