ذياب بن محمد بن زايد : برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي يعزز التنمية المستدامة

هنأ سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمناسبة تكريم سموه بـ "وسام أم الإمارات" عن فئة الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية للبرنامج.

وقال سموه إن اختيار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، جاء تكريماً لجهود سموه في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات وخارجها، ولدور سموه الرائد في تعزيز جهود الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية حول العالم، وقيادة المشروعات الهادفة لخدمة المجتمع، والتي تعكس الرؤى الثاقبة لقيادتنا الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي.

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للبرنامج الذي يستهدف المتميزين والمبتكرين حول العالم، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المجتمعات المحلية والدولية، من خلال تعزيز التعليم التكنولوجي والمبادرات الابتكارية، الأمر الذي يعكس رؤية سموها في تعزيز النزاهة والريادة والابتكار والتلاحم المجتمعي والمسؤولية، واستثمار طاقات المجتمع.

وهنأ سموه الفائزين في كافة فئات ومجالات الدورة السابعة من البرنامج، مشيرا إلى أنهم أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والتحدي والتفوق والتميز وتحقيق النجاحات الملهمة. وثمن سموه جهود أعضاء اللجنة العليا للبرنامج ولجنة التحكيم والقائمين على البرنامج، مؤكدا أن نجاح الدورة السابعة جاء نتيجة ثمرة جهود جماعية، معبراً سموه عن تقديره العميق لما تحقق من إنجازات بفضل المساهمات القيمة التي تؤكد حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على تفعيل دور أفراد المجتمع ككل، وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات.