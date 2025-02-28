محمد الشرقي: المرأة الإماراتية قادرة على قيادة مختلف المشاريع بنجاح

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن ريادة الأعمال تسهم بشكل كبير في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية قادرة على قيادة مختلف المشاريع بنجاح وتقديم حلول ابتكارية ناجعة ومبدعة.

جاء ذلك خلال حضور سموه محاضرة بعنوان «كيف تصنع المرأة فرقاً في عالم الأعمال؟» ضمن جلسات مجلس محمد بن حمد الشرقي، قدمتها أميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية.

وأشار سموه إلى حرص ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المستمر لتطوير وتمكين جميع فئات المجتمع، من خلال توفير بيئة حاضنة ومثالية لدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في ترقية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

وتحدثت رائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، خلال الجلسة، عن تجربتها الناجحة في عالم ريادة الأعمال، واستعرضت بداياتها في شركة «داماك» ومشروعها الخاص «بريبكو»، وناقشت أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، وكيف تمكنت من التغلب عليها، موضحة كيف استطاعت ترك بصمتها الفريدة في هذا المجال.

وتطرقت سجواني، خلال الجلسة، إلى تجاربها الرائدة والأفكار والمشاريع التي قادتها إلى النجاح، وكيف أسهمت في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة والعالم، مشيرة إلى دور الأفكار المبتكرة في تحقيق النجاح، وكيفية الموازنة بين دور الأم ورائدة الأعمال، وقدمت نصائح للنساء اللواتي يطمحن للجمع بين المسؤوليات العائلية والطموحات المهنية، مشددة على أن الإرادة والإدارة الفعالة للوقت تُمكّنان المرأة من أن تكون رائدة أعمال ناجحة.

وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن المجلس يواصل دوره الفاعل بفضل دعم سمو ولي عهد الفجيرة لتبني المبادرات والموضوعات التي تسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية من خلال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الحيوية.

حضر المحاضرة جمع من المسؤولين والشباب المهتمين.