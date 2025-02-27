اتسمت بـ"المرونة" .. الإمارات تستقبل رمضان بإجراءات وتدابير خاصة

تستقبل دولة الإمارات شهر رمضان المبارك بمجموعة من الإجراءات التي تراعي خصوصية الشهر الفضيل الروحانية والاجتماعية مع المحافظة على استمرارية الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات.

وتضمنت الإجراءات والتدابير توفير أكبر قدر من المرونة في ساعات العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات التعليمية، إضافة لعدد من الإجراءات الهادفة لضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد دعا أفراد المجتمع إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك مساء غدا الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025م.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً يحدد ساعات الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان من التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

من جانبها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

بدورها، خصصت وزارة التربية والتعليم، يوم الجمعة من كل أسبوع ليكون التعلم عن بُعد لطلبة المدارس الحكومية خلال شهر رمضان، إذ أعلنت إطلاق مبادرة «رمضان مع الأسرة»، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية ودعم القيم المجتمعية

ومواكبة للنشاط الكبير الذي تشهده حركة التسوق خلال شهر رمضان، نفذت الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد 768 جولة تفتيشية خلال يناير وفبراير 2025 مع التخطيط لإجراء 420 جولة إضافية خلال شهر رمضان، وذلك لضمان التزام التجار بسياسات التسعير وعدم استغلال زيادة الطلب الموسمية لرفع الأسعار من دون مبرر.

وأعلنت وزارة الاقتصاد عن عقد أكثر من 60 اجتماعاً خلال عام 2024 وبداية عام 2025 مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة لضمان توفر المنتجات والتزام منافذ البيع بالسياسات السعرية الجديدة للسلع الأساسية.

وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد السلع المشمولة في العروض الترويجية لشهر رمضان 2025 وصل إلى أكثر من 10 آلاف سلعة.

ويشهد شهر رمضان في الإمارات، أنشطة ومناسبات دينية وثقافية تنبض بالحياة، وتجسد قيم التآزر والتماسك المجتمعي، وتعد الإمارات واحدة من الدول التي تستحق الزيارة خلال شهر رمضان بمزجها بين العديد من الأمور العصرية والتقليدية للاحتفاء بهذا الشهر.

وتعد المحاضرات الرمضانية التي يستضيفها مجلس محمد بن زايد الرمضاني أحد أهم الفعاليات التي يشهدها الشهر الفضيل، فقد دأب المجلس على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق المستقبل.

ومن أبرز الفعاليات التي تشهدها الإمارات في شهر رمضان "جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم" التي تقام في دبي سنوياً، وجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، إضافة إلى مجموعة من الندوات الإيمانية والفكرية التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المعنية في كل إمارة خلال الشهر الفضيل.