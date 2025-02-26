زينة رمضان .. الإمارات تحتفي بقدوم الشهر الفضيل

اكتست الطرق وواجهات المباني والمعالم الرئيسية في دولة الإمارات، حلة الزينة الخاصة بقدوم شهر رمضان المبارك، في تعبير عن الفرحة والاحتفال بقدوم الشهر الفضيل.

وتضمنت مظاهر الزينة الرمضانية مجسمات ضوئية على شكل مدفع رمضان ، ونجوم ، وأهلة ، وفوانيس رمضان، والمسبحة، والنخيل، ما أضفى أجواء خاصة تحاكي روحانيات شهر رمضان المبارك.

وامتدت الزينة الرمضانية لتشمل شرفات المنازل والمباني السكنية ، إلى جانب المحال التجارية والمطاعم التي تزينت واجهاتها بأعمدة الإنارة ومجسمات أشجار النخيل وعبارات التهنئة والترحيب بالشهر الفضيل.