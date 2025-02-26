مطعم أروغانتي يُقدّم قائمة النكهات الرمضانية وتجربة إفطار وسحور إيطالية مميزة

تجربة إفطار حصرية مكونة من أربعة أطباق وسحور يتضمن ثلاثة أطباق تمزج بين عراقة الفن الإيطالي ونفحات شهر رمضان

يدعوكم مطعم "أروجانتي" للاستمتاع بتجربة رمضانية ساحرة ضمن قائمة " النكهات الرمضانية Sapori delramadan" والتي تمزج بين عراقة الفن الإيطالي والنفحات الرمضانية، حيث يُقدّم المطعم الواقع بقلب مدينة دبي مع إطلالة مميزة على برج خليفة، وجبة إفطار فاخرة مكونة من أربعة أطباق، وسحور مكون من ثلاثة أطباق.

وصُمّمت القائمة الرمضانية خصيصاً لعشاق تجربة الطعام الفاخرة، حيث يجمع بين الحرفية الإيطالية والنكهات الشرق الأوسطية، حيث يُقدّم كل طبق تجربة مميزة تجمع بين التراث والابتكار لإمتاع الزوار بالنكهات الفريدة.

تبدأ تجربة "النكهات الرمضانية" بقائمة الإفطار المكونة من أربعة أطباق وهي شوربة المينستروني، مع خبز الفوكاشيا والتمر المحضر منزلياً، ويتيح الطبق الثاني إمكانية الاختيار بين طبق الآرانشيني واغيو وهي كرات الأرز الإيطالية الشهيرة، أو سلطة تزاتزيكي الإيطالية، مع الاستمتاع بقائمة منوعة من المشروبات المنعشة.

ويُمكن للضيوف الاختيار بين أصناف الطبق الرئيسيي بين كانيلوني لحم الضأن أو ريزوتو القرنبيط، حيث يتم إعداد كل من هذه الأطباق بحب وشغف لتلامس أحاسيس الضيوف، ويختتم الضيوف طبق الإفطار بطبق الحلويات بودنغ التمر الدافئ مع الكراميل وجوز البقان.

تتوفر قائمة الإفطار الرمضاني بسعر 250 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، طول طوال شهر رمضان المبارك، من غروب الشمس حتى الساعة 10 مساءً، مما يوفر تجربة لا مثيل لها.

وبالنسبة لقائمة السحور والمكونة من ثلاثة أطباق فهي متاحة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل مقابل 300 درهم إماراتي للشخص الواحد، حيث يمكن للضيوف افتتاح وجبة السحور بالاختيار بين شوربة الكراث المحمص أو طبق الكرباتشيو سمك مع الليمون، أو سلطة البحر الأبيض المتوسط.

أما بالنسبة للطبق الرئيسي، فهو من اختيار الضيوف بين شريحة لحم الضلع، أو ريزوتو اليقطين، أو سمك السلمون المشوي مع الشمر.

قائمة "النكهات الرمضانية "Sapori delramadant في مطعم أروغانتي متاحة طوال شهر رمضان:

قائمة الإفطار: أربعة أطباق بسعر 250 درهم إماراتي للشخص الواحد تتوفر من غروب الشمس وحتى الساعة 10:00 مساءً.

قائمة السحور: ثلاثة أطباق بسعر 300 درهم إماراتي للشخص الواحد من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 مساءً.