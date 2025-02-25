الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر و مثيرة للغبار على اليابسة نهاراً وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطرب صباحاً يتحول إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:36 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وفي بحرعمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:05 والمد الثاني عند الساعة 21:34

و الجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 18 80 35

دبي 22 20 75 35

الشارقة 21 19 75 40

عجمان 21 19 80 45

ام القيوين 21 19 75 35

رأس الخيمة 21 18 75 40

الفجيرة 26 23 80 25

العـين 23 17 85 35

ليوا 25 16 75 25

الرويس 21 17 70 35

السلع 19 15 70 25

دلـمـا 21 16 70 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 19 75 40

أبو موسى 23 19 70 40