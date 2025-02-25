برجيل القابضة" تعزز مكانتها كشريك رئيسي بعقود قيمتها 225 مليون درهم

أبرمت مجموعة برجيل القابضة، عقود تشغيل وإدارة إستراتيجية جديدة بقيمة 225 مليون درهم، مما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي لحكومة الإمارات في تعزيز رؤيتها للرعاية الصحية المتقدمة.

ووفقًا لهذه الاتفاقيات ستتولى مجموعة برجيل القابضة تشغيل وإدارة خمس عيادات تابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، تنتشر في أنحاء أبوظبي والعين.

وتوفر العيادات خدمات الرعاية الصحية الشاملة والتشخيص المتقدم، إضافة إلى تزويد المنشآت بالموظفين المهرة لضمان تنفيذ العمليات بكفاءة عالية.

كما تشتمل الاتفاقية على إنشاء عيادة جديدة في منطقة الوثبة، مما يعزز من وصول الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية.

وستقوم برجيل القابضة ، في خطوة أخرى، بتشغيل وإدارة مستشفيات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع المؤسسة، حيث تشمل المشاريع مستشفى جنوب السودان الميداني الذي يضم 100 سرير، ومستشفى تشاد الميداني الذي يضم 50 سريرًا.

وستتولى المجموعة التوظيف وإدارة العمليات السريرية والمرافق، مما يضمن تقديم رعاية صحية بكفاءة وجودة عالية للسكان ذوي الدخل المحدود في هذه المناطق.

كما أبرمت المجموعة عقدًا آخر لتشغيل وإدارة مستشفى أدنوك داس في جزيرة داس، وهو مستشفى يضم 20 سريرًا ، وتشمل هذه الشراكة الإشراف على القوى العاملة، والعمليات السريرية، والمرافق، وإدارة سلسلة التوريد.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة للقوى العاملة في أدنوك وتعزيز إمكانية الوصول الطبي في جزيرة داس عبر إحالات سلسة إلى مرافق برجيل القابضة للحصول على رعاية متخصصة ومعقدة

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إن هذه الاتفاقيات تعزز التزام برجيل القابضة كشريك موثوق في مجال الرعاية الصحية في مهمة دولة الإمارات لتقديم حلول طبية عالمية المستوى.

وتبرز هذه المحفظة الجديدة خبرة برجيل القابضة في إدارة مشاريع الرعاية الصحية المعقدة، مؤكدة التزامها المستمر بدعم مبادرات حكومة الإمارات في تعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية على مستوى الدولة.