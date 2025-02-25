ايدج" تعزز تحالفها الإستراتيجي مع مجموعة "إي إل تي" الإيطالية

أعلنت "ايدج" عن تعزيز تعاونها مع "مجموعة إي إل تي" عبر خطاب نوايا تم توقيعه خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال.

وتمّ توقيع خطاب النوايا بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، إلى ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع.

كما يؤكد هذا الإنجاز الكبير الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.

يذكر أن الشراكة بين "ايدج" ومجموعة "إي إل تي" تطورت عبر العديد من المبادرات الإستراتيجية، وكان آخرها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال معرض آيدكس 2025 في أبوظبي، والتي وضعت حجر الأساس لمشروع مشترك يركز على مبادرات الدفاع الإلكتروني متعددة المجالات، مما يُمثّل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، إن هذا الإنجاز الثاني يأتي ضمن الشراكة المهمة مع مجموعة "إي إل تي" ليعزز التزام المجموعة بتوسيع قدراتها وتحقيق الريادة في تطوير التقنيات المتطورة للطيف الكهرومغناطيسي والفضاء السيبراني.

وأكد أن الجمع بين الخبرات المشتركة سيُمكن الجانبان من استثمار الفرص المتاحة لدعم النجاح والنمو الاقتصادي لكلا الطرفين،مضيفا :" سنواصل نهجنا بهدف إعطاء الأولوية للتعاون الدولي والابتكار في جميع المجالات، بما يضمن لنا دوراً رئيسياً في الحفاظ على أمن وسلامة العملاء والدول حول العالم".

وأشار إلى حرص الشركتين على تحسين الخبرة المحلية في الدعم التقني والصيانة والإنتاج وإدارة سلسلة التوريد ضمن قطاع الدفاع الإلكتروني، موضحا أن جهودهما التعاونية تهدف إلى المساهمة في تطوير منظومة سيادية ومرنة لدولة الإمارات من شأنها دعم الابتكار والنمو المستدام.

من جهته قال إنزو بينيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إل تي"، إن الاتفاقيات الحديثة تعزز هذه الشراكة القوية ، وتخلق الفرصة للنمو المشترك في البحث عن حلول متطورة للتحديات الأمنية العالمية الحديثة.