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الإمارات

مكتوم بن محمد: تجمعنا بالكويت روابط أخوة متجذرة

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البيان

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قيادة وشعب دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، نهنئ قيادتها وشعبها متمنين لهم مزيدًا من التقدم والرخاء".

وأضاف سموه  " تجمعنا بالكويت روابط أخوة متجذرة، وتاريخ مشترك، وقيم واحدة، جعلت من علاقتنا نموذجًا فريدًا لوحدة المسار والمصير. بين الإمارات والكويت شراكة راسخة وتعاون ممتد في مختلف المجالات، يعكس عمق المحبة والتقدير المتبادل بين شعبينا. نسأل الله أن يديم على الكويت أمنها وازدهارها، وأن تظل رايتها عالية بين الأمم".