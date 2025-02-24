محمد بن زايد ورئيسة وزراء إيطاليا يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار "زيارة دولة" يقوم بها سموه إلى إيطاليا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات المجالات التالية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الإفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاق أوسع لمسار تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

تبادل الاتفاقيات والمذكرات كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، فيما تبادلها من الجانب الإيطالي الوزراء والمسؤولون المعنيون بهذه القطاعات.