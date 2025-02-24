وزيرة الزراعة الإستونية: شراكاتنا مع الإمارات تعزز تحقيق استدامة

أكدت بيريت هارتمان، وزيرة الشؤون الإقليمية والزراعة الإستونية، أن التعاون بين الإمارات وإستونيا أسهم في تحقيق استدامة طويلة الأمد في القطاع الزراعي والغذائي بين البلدين، حيث وقّعت الإمارات العربية المتحدة وإستونيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، وتركز المذكرة بشكل أساسي على تطوير نظم غذائية مستدامة من خلال تبني الحلول الرقمية، وتعزيز الإنتاج المحلي المعتمد على التكنولوجيا، والحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه والغذاء، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ مبادئ «صفر نفايات» واستراتيجية الاقتصاد الدائري.

وأشارت هارتمان في حوارها مع «البيان» إلى أن قطاع التكنولوجيا الحيوية في إستونيا عقد شراكات جديدة في الإمارات لتطوير الأغذية النباتية والوظيفية، حيث تقوم شركات التكنولوجيا الحيوية باستخدام تقنيات البيولوجيا التركيبية لتطوير سلالة خاصة من الخميرة قادرة على إنتاج بروتينات مماثلة لتلك الموجودة في الألبان الحيوانية، ما يتيح تصنيع منتجات مثل الجبن والزبادي دون الحاجة إلى تربية الماشية، وهذا ما يوفر بدائل مستدامة وصديقة للبيئة.

كما تركز عدد من الشركات المتخصصة على ابتكار أغذية وظيفية مستخلصة من مكونات معاد تدويرها، في حين تم تطوير زيوت مستدامة من بقايا الغابات، مما يعزز حلول الغذاء الصديقة للبيئة والمستدامة.

ولفتت وزيرة الشؤون الإقليمية والزراعة الإستونية إلى أن الابتكار الغذائي والتنمية المستدامة جوهر قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الشركات الإماراتية في إنتاج منتجات غذائية عالية الجودة ومستدامة، كما تعد التنمية الرقمية والحوكمة الإلكترونية من الركائز الأساسية لنجاحاتنا، حيث نواصل استكشاف فرص جديدة لتعزيز الإنتاج والتوزيع والاستهلاك من خلال التقنيات الرقمية، ويعكس هذا التوجه التزام البلدين بتطوير نظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في الأمن الغذائي.

وأفادت هارتمان أن هناك تعاوناً وثيق مع دولة الإمارات فيما يتعلق بآلية عمل المزارعين، حيث يعتمد المزارعون الإستونيون على التقنيات المتقدمة منذ سنوات، حيث يدمجون بين الجرارات الذكية، وأجهزة تحديد المواقع (GPS)، وتكنولوجيا الحظائر الرقمية لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتلعب الزراعة الدقيقة، التي تعتمد على تحليل البيانات، دوراً أساسياً في تحسين القرارات المتعلقة باستخدام الأسمدة والمبيدات، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة البيئية، كما تتيح هذه التقنيات للمزارعين إدارة الأراضي والموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من الأثر البيئي للقطاع الزراعي. ويسهم التحول الرقمي والحلول الإلكترونية في تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وزيادة كفاءة العمل، وتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد.