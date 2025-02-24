المستشفى السعودي الألماني دبي ينجح في زراعة أول جهاز لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم في منطقة الشرق الاوسط و افريقيا

نجح فريق طبي متخصص في المستشفى السعودي الألماني في دبي بزرع شريحة لتحفيز العصب تحت اللسان، لعلاج هذا المرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوفر هذه التقنية المتطورة بديلاً فعالاً لأجهزة ضغط مجرى الهواء CPAP التي يعاني منها العديد من المرضى عند استخدامه ويعد انقطاع التنفس أثناء النوم مشكلة صحية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يزيد من أخطار الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة المفاجئة أثناء النوم.

ويقدم المستشفى السعودي الألماني دبي لأول مرة في دولة الإمارات والمنطقة أحدث تطور في هذه التقنية العلاجية المتقدمة وهو أول نظام تحفيز عصبي تحت اللسان ثنائي الجانب في العالم، على عكس الأجهزة التقليدية التي تعمل على جانب واحد من العصب، مما يعزز الراحة والنتائج الإيجابية للمرضى.

وقال الدكتور أحمد ياسين بهجت رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة و المتخصص في جراحات الشخير و انقطاع التنفس أثناء النوم في المستشفى السعودي الألماني دبي، الذي قام بالعملية: "يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة في مجال طب جراحات النوم. نظام Genio ليس مجرد بديل لأجهزة CPAP، بل هو حل أكثر فعالية وراحة وطويل الأمد لمرضى انقطاع التنفس أثناء النوم. هذه التقنية ستغير تماماً طريقة علاج هذا المرض في المنطقة كلها."

من جانبه أكد الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية الإمارات، أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تقديم أحدث التقنيات الطبية لتحسين نتائج المرضى. نجاح زرع نظام Genio®️ يعكس ريادة لمجموعة السعودي الألماني الصحية في المشهد الطبي الإقليمي. من خلال تبني هذه التكنولوجيا المتطورة، نحن نحدد معايير جديدة في مجال طب و جراحات النوم، ونعزز التزامنا بتقديم حلول رعاية صحية عالمية المستوى".

من جانبه قال أوليفييه تايلمان، الرئيس التنفيذي لشركة Nyxoah، الشركة المطورة لنظام Genio، إلى أهمية هذا الحدث:"نحن فخورون بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني دبي لجلب تقنية Genio إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. لقد غيرت هذه التقنية حياة الآلاف من مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم حول العالم، ونحن متحمسون لرؤية تأثيرها في الإمارات. أول عملية زرع ناجحة تمثل بداية حقبة جديدة في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم في المنطقة، ونتطلع إلى توسيع نطاق الوصول إلى هذا العلاج الثوري".

يعتبر نظام تحفيز العصب تحت اللساني Genio، أول علاج ثوري لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA). و تُعد هذه التقنية المتطورة بديلاً متقدماً لأجهزة الضغط الإيجابي المستمر (CPAP)، التي يجدها العديد من المرضى غير مريحة.

ويُعتبر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم مرضا خطيراً يؤثر على الملايين حول العالم، حيث يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وحتى الوفاة. ورغم أن العلاجات التقليدية مثل أجهزة CPAP توفر حلاً فعالاً، إلا أن الالتزام باستخدامها منخفض بسبب الشعور بعدم الراحة. وقد أحدث تحفيز العصب تحت اللساني (HGNS) ثورة في علاج هذا الاضطراب في الولايات المتحدة وأوروبا و استراليا على مدار أكثر من ١٠ سنوات، حيث يوفر حلاً طبيعياً وفعالاً من خلال تحفيز العصب تحت اللساني للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً أثناء النوم.

واليوم، ولأول مرة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، يُقدّم المستشفى السعودي الألماني دبي أحدث تطور في تقنية HGNS – نظام Genio من شركة Nyxoah، وهو أول و أوحد نظام تحفيز ثنائي الجانب للعصب تحت اللساني في العالم. وعلى عكس المحفزات التقليدية التي تعمل على جانب واحد فقط، يوفر نظام Genio تحكماً أكثر توازناً وفعالية في مجرى الهواء مع راحة محسّنة للمرضى.

وقال محمد الشحي عن استعادة حياته النشطة: "لسنوات، كنت أعاني من الإرهاق بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم. كان جهاز CPAP غير مريح ولم أجد حلاً آخر. هذه الجراحة أعادت لي الأمل—أنا متحمس لاستعادة طاقتي والعودة إلى ممارسة الأشياء التي أحبها. هذه التقنية مذهلة. الجراحة كانت دقيقة ولكن سلسة—لا أزال قادراً على تحريك لساني، والبلع، والتحدث بشكل طبيعي. أنا متحمس لمرحلة تفعيل الجهاز وأخيراً الحصول على نومٍ مريح دون انقطاع".

جهاز Genio في سطور

✅ أول وأوحد نظام تحفيز ثنائي الجانب للعصب تحت اللساني: يوفر تحكماً أكثر شمولاً وفعالية في مجرى الهواء.

✅ راحة أكبر والتزام أعلى من المرضى: تقنية جراحية غير متعبة بالمرة، خالية من البطاريات والأسلاك، ومصممة لراحة قصوى.

✅ متوافق مع التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): آمن للفحوصات حتى 3 تسلا.

✅ قابل للتطوير والتحديث: يمكن ترقية النظام بسهولة وفق أحدث التطورات في تقنيات التحفيز والراحة.

✅ تقليل المضاعفات المرتبطة بالمرض وتقليل الوفيات: يساعد العلاج الفعال لانقطاع التنفس أثناء النوم في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

✅ تحسين جودة الحياة: النوم العميق يؤدي إلى أداء يومي أفضل، ومزاج مستقر، ويحسن الصحة العامة بشكل كبير

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