مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجة لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الخطة الاستراتيجة لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028 والتي تأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية بما يعكس جهود حكومة دبي الرامية لرفع مستوى الأداء الحكومي من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية.

وقال سموه: هدفنا الأساسي تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة.

وأكد سموه أن النزاهة والثقة هي الأسس التي انطلقت منها دبي لتحقيق نجاحاتها، ومستمرون في تعزيز كفاءة الجهاز عبر تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 – 2028 والتي تأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بتمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية بما يعكس جهود حكومة دبي الرامية لرفع مستوى الأداء الحكومي من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية، هدفنا الأساسي تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة".

وختم سموه التدوينة بقوله: "النزاهة والثقة هي الأسس التي انطلقت منها دبي لتحقيق نجاحاتها، ومستمرون في تعزيز كفاءة الجهاز عبر تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه لترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي".