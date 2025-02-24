أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن فخره بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اختتمت مساء أمس، منافسات النسخة الأكبر من ألعاب دبي 2025. دبي مدينة تجمع الجميع من جهات العالم الأربع وتُلهم بقصتها الاستثنائية".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "نفخر بروح الإبداع والتميز التي تبني مستقبل دبي، ونبارك للأبطال:

• فريق باك يارد نينجازxجرافيتي بطل فئة تحدي صغار السن

• فريق وزارة التربية والتعليم بطل فئة تحدي الحكومة-سيدات

• فريق وزارة الدفاع بطل فئة تحدي الحكومة-رجال

• فريق عجمان بطل فئة تحدي المجتمع

• فريقا مونتريال من كندا وكولورادو من أمريكا بطلا فئة تحدي المدن".

ووجه سموه: "الشكر والتقدير لجميع المشاركين، والشركاء، والداعمين، الذين أسهموا بتفانيهم وروح التعاون في إنجاح هذا الحدث العالمي".